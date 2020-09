Palácio da Cultura acolhe “La Memoria de la Piel”

O Palácio da Cultura Ildo Lobo acolhe, a partir do dia 14 de Setembro, a mostra de artes plásticas “La Memoria de la Piel” de Omar Camilo, artista natural de Cuba, Havana, que escolheu o Cabo Verde como a sua casa.

Segundo o artista, esta mostra dará a conhecer ao público praiense obras sobretudo pintadas no período do lockdown imposto pela pandemia, e contará com textos da jornalista Margarida Fortes.

Conforme uma nota enviada, a mostra ficará patente ao público até 14 de Outubro e tem a parceria do Banco Interatlântico e da Garantia Seguros.

Omar Camilo, cineasta, fotógrafo e artista plástico, tem conseguido destacar-se no seio das artes visuais em Cabo Verde graças a sua irreverência, o seu olhar peculiar, as suas pinceladas e traços marcados, sobretudo nas temáticas que tocam os universos da contemporaneidade.

Com uma formação vasta que teve o seu início no Instituto Superior de Arte de Cuba (ISA), como realizador Omar Camilo já teve a oportunidade de representar o seu país natal em vários Festivais e eventos internacionais em cidades como Tóquio, Paris, Barcelona e Nova Iorque.

Os seus trabalhos artísticos estiveram patentes em cerca de quatro dezenas de exposições individuais em Cabo Verde, Portugal e Macau.