2ª Edição da Feira Criativa com 20 expositores

A 2ª edição da feira criativa arrancou hoje. Vinte expositores estão a dividir os espaços do Palácio da Cultura Ildo Lobo (PCIL), para mostrarem os seus trabalhos.

Este evento acontece no âmbito das comemorações de Março – Mês da Mulher e do Dia da Mulher Cabo-verdiana.

Segundo uma nota enviada pela organização, este evento, por acontecer no mês dedicado às mulheres, dará maior enfoque ao trabalho produzido pelas mulheres.

Já numa publicação na rede social, Facebook do PCIL, a direcção explicou que esta feira tem como finalidade celebrar Março como mês da mulher, para homenagear, presentear ou parabenizar as mulheres, pela sua importância no mundo e “por nunca terem baixado os braços na luta a favor de uma equidade cada vez mais necessária”.

“Podemos observar que o papel da mulher cabo-verdiana na sociedade e no mercado de trabalho vem se tornando cada vez mais significativo”, acrescenta.

Esta feira terá como expositores CriatividArtes, Unique Biju, Shanna, Dilce Croche, Gustavo Duarte, Mizé Acessórios, SoniaLopesArt, Jacqueline Santos, Maria Delgado Lima, Badia Natural Cosmetics, DecorCriaadu & Eventos, Krioula Dreams Art Desing, Dez Grãozinhos, Helena Cardoso, House.of.onix, Artes Criativas, Nha Arti, Daniel Alvarenga, Orixá Design by KG, Manuel M. Andrade, Sapataria Socorrinhlo, NatuXok by Ileise Mitsa, Cultive o amor – Jardim dos Reis, Atelier Artes e Costuras – Manique Moreno.