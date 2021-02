Palácio da Cultura Ildo Lobo com exposição “Mundo di Sonhus”

Decorre no Palácio da Cultura Ildo Lobo a exposição de pintura “Mundo di Sonhus” da artista plástica Simone Spencer.

Segundo um texto curatorial de Nandy Lima, esta primeira exposição a solo de Simone Spencer traça uma linha tênue entre fantasia e realidade. “Por meio de vários media, ela explora detalhes intrínsecos do seu interior: mundos ambíguos, personagens místicos, histórias de olhares e sensações”.

"Esta exposição retrata de forma abstracta, problemas sociais e reais com a lente crítica da artista interdisciplinar cabo-verdiana que é, e que sonha de olhos fechados e abertos. Com as suas obras, a artista começa narrativas, deixadas abertas para a interpretação de quem também sonha", indica.

A exposição ficará aberta ao público, na Galeria Intelectal no 2º piso, até 11 de Março próximo.

Natural da Praia, ilha de Santiago, Simone Spencer desde cedo mostrou interesse pelas artes. Foi primeiro instruída na área de desenho pelo pai (carpinteiro de profissão) e continuou os seus estudos nas artes no Palácio da Cultura Ildo Lobo com os artistas plásticos José Maria Barreto e Heleno Barbosa.

Durante o seu tempo na China, onde completou o curso superior, teve a oportunidade de fortalecer o seu currículo artístico com aulas básicas de Design Artístico e Artes Visuais.