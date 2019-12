Arquivo Nacional terá novo estatuto no próximo ano

O presidente do Arquivo Nacional de Cabo Verde (ANCV) disse que o novo estatuto da instituição poderá ser aprovado em Conselho de Ministros no início do próximo ano.

José Maria Borges, que falava à imprensa à margem do encontro de ‘socialização’ do novo estatuto e proposta de Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Arquivo Nacional de Cabo Verde, realizado na cidade da Praia, destacou o consenso por parte dos presentes no encontro.

“Há a necessidade da criação de um novo estatuto para fazer jus a um conjunto de reivindicações”, considerou o presidente do ANCV, que disse entender que “com o novo estatuto seria mais fácil ter o novo PCCS, novo enquadramento dos técnicos e uma estrutura que fosse mais atractiva para os técnicos nessa área”.

Segundo José Maria Borges, uma das propostas mais relevantes é a fusão de duas das três direcções porque a lei exige a criação de uma direcção financeira que não existia e com a criação dessa direcção aumentava o número de direcções do ANCV.

O presidente do ANCV entende que a implementação de um PCCS, bem como de um sistema retributivo novos pode atrair e fixar no ANCV um pessoal qualificado e competente, estruturar os cargos em função da qualificação académica e profissional e incentivar a política de formação universitária na área de Arquivos como medida de investimento.

O encontro de socialização do documento enquadra-se nas comemorações do 31º aniversário do ANCV que este ano decorre sob o lema “ANCV (1988-2019) – 31 anos na salvaguarda da memória colectiva da nação cabo-verdiana”.

As iniciativas começaram no dia 2 de Dezembro e vão até os meados do mês de Janeiro.

Para o dia 18, está agendado o workshop “Documentos arquivísticos Memória da Sociedade – A importância da sua preservação”, sob dois painéis, além de uma visita guiada às Oficinas de Restauro e Encadernação e Oficina de Digitalização com demonstração prática.

O Arquivo Nacional de Cabo Verde, fundado a 31 de Dezembro de 1988 pelo decreto número 123/88, com a denominação de Arquivo Histórico Nacional, é uma instituição governamental que tem a função de preservar, organizar e divulgar o património arquivístico cabo-verdiano e é responsável pela gestão e conservação do património arquivístico de Cabo Verde.

A 09 de Dezembro de 2012 o Governo de Cabo Verde aprovou uma nova estrutura orgânica do Ministério da Cultura e a instituição passou a designar-se Arquivo Nacional de Cabo Verde.