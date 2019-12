“O passado hoje” lançado na Praia

“O passado hoje – História do liceu em Cabo Verde de 1860 a 1975 (Praia |Ribeira Brava| Mindelo” é o mais recente livro da historiadora da Educação Maria Adriana Sousa Carvalho, que será lançado esta sexta-feira, na cidade da Praia.

Editado pela Livraria Pedro Cardoso, a apresentação da obra estará a cargo de Fátima Bettencourt e Jorge Sousa Brito.

Segundo uma nota enviada à nossa redacção, este livro é informativo, didático, despretensioso e de leitura agradável, sem transgredir a verdade histórica.

A obra conta uma história com 115 anos, que começa em 1860 com a fundação do primeiro liceu de Cabo Verde, na cidade da Praia, na Câmara Municipal passando pela história do Liceu e Seminário na Ribeira Brava em São Nicolau (1866-1917).

Este livro analisa o processo de instalação do liceu laico em Mindelo (1917), bem como as contendas travadas pela população para a sua sobrevivência ao descaso da política colonial.

A autora termina este livro com as tentativas de criação de um liceu público na Praia, que explicam que entre o liceu criado em 1860 e a efectiva implantação de um novo liceu na Cidade-capital (1960), se tenha passado um século.

Maria Adriana Sousa Carvalho é licenciada em História na Universidade de Coimbra, doutora em Ciências da Educação na Universidade de Lisboa. Dedicou quase toda a sua vida profissional à educação em Cabo Verde.

Foi Vice-Reitora e Pró-Reitora da Universidade de Cabo Verde, Pró-Reitora da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, Presidente do Instituto Pedagógico e Directora da Escola de Formação de Professores do Ensino Secundário.

É autora de várias obras, nomeadamente: “O ensino superior em Cabo Verde: génese e desenvolvimento (2019)”; “O ensino superior em Cabo Verde: O contributo da Fundação Calouste Gulbenkian (2018)”; “Memórias do liceu da Praia (2013, com Lourenço Gomes)” e “O liceu em Cabo Verde: um imperativo de cidadania 1917-1975 (2011)”.