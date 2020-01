Kady no Festival da Canção 2020

A cantora cabo-verdiana Kady Araújo é uma das candidatas do Festival da Canção deste ano, que decorre entre finais de Fevereiro e início de Março, em Portugal.

Kady vai interpretar o tema “Diz Só” de Dino D`Santiago e Kalaf Epalanga.

A cantora, que nasceu na cidade da Praia, é filha de Terezinha Araújo, fundadora e vocalista do grupo Simentera ao lado de outras figuras proeminentes da música tradicional cabo-verdiana como Tété Alhinho e Mário Lúcio.

Iniciou-se na música desde muito cedo, tendo conquistado o prémio de Melhor Voz Infantil de Cabo Verde, no Festival Nacional dos Pequenos Cantores.

Foi vocalista do grupo de rock “Os Blende” e fez teatro. Kady apostou na formação musical e estudou na Weslyan Univeristy do Connecticut (Estados Unidos), Brasil e Portugal, tendo feito coros para outros cantores e compositores cabo-verdianos da nova geração como Djodje, Dani Santoz, Sara Alhinho e Ricky Man.

Em 2015, editou o seu primeiro álbum intitulado “Kaminho”, produzido pela Broda Music e faz de Lisboa a cidade base da sua carreira artística.

Em 2016 após a sua participação no Atlantic Music Expo em Cabo Verde, Kady recebeu uma bolsa de estudos da Berklee College of Music” para frequentar o “Berklee Five Week Summer Performance Program”, em Boston.

“Conbersu Sério” é o novo single da artista, lançado em Agosto de 2017, o tema no estilo Afro, mostra o lado mais dançante e alegre de Kady.