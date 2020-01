Djavan anuncia dois concertos em Cabo Verde

O cantor e compositor brasileiro, Djavan anunciou no seu site que estará em Cabo Verde, para dois concertos, no âmbito da tournée de apresentação do seu novo álbum “Vesúvio”.

Com a sua banda, Djavan dará um concerto na cidade da Praia, no dia 17 de Abril, no âmbito da 12ª edição do Kriol Jazz Festival. Já em São Vicente, o cantor sobe ao palco no dia 19 de Abril, para mais um concerto.

De referir que a 12ª edição do Kriol Jazz Festival (KJF), que acontece nos dias 11, 16, 17 e 18 de Abril, será alargada à ilha do Sal.

Esta 1ª edição do KJF Sal que decorrerá nos dias 17 e 18 de Abril em Santa Maria, irá englobar na sua programação um cartaz com artistas em comum com o palco do KJF Praia.