Jorge Neto já saiu do estado de coma

O cantor acordou ontem, sexta-feira, do coma profundo em que se encontrava desde há quase vinte dias e já reage a estímulos externos.

A informação foi confirmada pelo produtor musical Augusto Veiga que avançou ao Expresso das Ilhas online que Jorge Neto já foi transferido para o Hospital Egas Moniz onde terá melhores condições de recuperação.

Gugas Veiga disse que recebeu uma mensagem da esposa do artista dando conta que Jorge Neto acordou ontem do coma profundo em que se encontrava desde o dia 31 de Dezembro e que já consegue mexer os dedos das mãos.

“Já é uma boa notícia. O simples facto de ele ter saído de coma já é um sinal positivo”, notou o manager do cantor.

Questionado sobre um eventual regresso de Jorge Neto aos palcos, Gugas Veiga disse que isso irá depender da forma como o estado de saúde do artista irá evoluir nós próximos tempos. “Por ora o mais importante é a sua recuperação”, observou.

Lembramos que o cantor encontrava-se em coma induzido, num hospital de Lisboa, depois de ter sofrido um duplo AVC.

Jorge Neto tinha-se sentido indisposto no Aeroporto de Lisboa, no dia 30 de Dezembro, quando se preparava para viajar para Cabo Verde, onde tinha um concerto agendado na Cidade do Mindelo, tendo sido então impedido de viajar. Regressou à casa onde veio a sofrer um duplo AVC.

De referir que em 2012 Jorge Neto tinha sido hospitalizado em Lisboa com uma subida repentina de tensão arterial e um AVC, seguindo-se um longo período de recuperação.