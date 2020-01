Filme “Amílcar Cabral o Presidente Astral” vence prémio Centenário Amílcar Cabral

O filme “Amílcar Cabral o Presidente Astral”, de Abel Monteiro, foi distinguido com o primeiro prémio no concurso Centenário Amílcar Cabral. “Djassi”, de Chissana Magalhães, ficou em segundo lugar e "Cabral, O artesão da liberdade ", de Grace Ribeiro, é o terceiro classificado.

A Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde divulgou esta segunda-feira, 20, os resultados do concurso Centenário Amílcar Cabral que visou premiar curtas-metragem de documentário tendo como tema o líder da luta pela Independência de Cabo Verde e da Guiné-Bissau.

Com base nos critérios pré-definidos pelo regulamento do concurso, a Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde informa que dos quatro filmes inscritos decidiu pela atribuição dos três prémios previstos no regulamento.

O concurso, destinado a todos os cabo-verdianos residentes e não residentes no país, pretendia contribuir para divulgação da vida e obra de Amílcar Cabral, através do cinema e audiovisual, e assim estimular o cinema documental e a criação de curtas- metragens.

Para além de um prémio monetário os vencedores, vão receber uma estatueta com a figura do patrono do concurso e um certificado.

A comissão de júri é constituída pelas seguintes individualidades em representação do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, Fundação Amílcar Cabral e Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde Manu Preto, Tatiana das Neves e Júlio Silvão Tavares, respectivamente, e presidida por Júlio Silvão Tavares.

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e Fundação Amílcar Cabral são parceiros do concurso Centenário Amílcar Cabral.