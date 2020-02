Mais de 30 jovens iniciam em Março formação no Teatro São João, no Porto

Mais de 30 jovens cabo-verdianos iniciam em Março uma formação em artes cénicas no Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto (Portugal), anunciou esta quarta-feira no parlamento o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas.

De acordo com o ministro Abraão Vicente, no final do próximo mês partem para a formação em Portugal 32 actores cabo-verdianos e um dramaturgo.

“O ‘casting’ foi feito na cidade do Mindelo e na cidade da Praia e jovens actores vão poder estar com actores do primeiro nível mundial a aprender”, afirmou o ministro, no debate na Assembleia Nacional, em que foi questionado pelos deputados sobre as políticas culturais.

Os governos de Portugal e Cabo Verde assinaram, em 06 de Setembro, com o TNSJ, um protocolo que visa o intercâmbio de artistas e a internacionalização daquela instituição, com a circulação de espectáculos em Cabo Verde e acções de formação.

Assinado entre o Ministério da Cultura de Portugal e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o acordo tem a duração de três anos, podendo ser renovado, e será gerido por um representante de cada ministério e um outro nomeado pelo TNSJ.

No protocolo, que foi assinado pelos respectivos ministros, e a que a Lusa teve acesso, pode ler-se que “constitui objecto do presente acordo a cooperação recíproca, sem transferência financeira entre as partes”, para “acções conjuntas no âmbito da produção e exibição das artes cénicas”, mas também no campo da formação e pesquisa teatral.

Constituem actividades conjuntas a produção de peças e ações de formação, além de intercâmbio de artistas, mas também a colaboração nas várias áreas artísticas associadas à produção teatral, da direcção de cena à sonoplastia, edição e iluminação, mas também a partilha de documentação e informação.

O protocolo não é “o final do caminho, mas mais um instrumento” para apoiar o teatro cabo-verdiano, destacando o esforço “da ilha de São Vicente, que agarra o teatro como forma sublime e especial de expressar Cabo Verde”.