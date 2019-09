​Cabo Verde e Portugal acordam internacionalização do teatro cabo-verdiano

Cabo Verde e Portugal assinam hoje, naquele país europeu, um acordo de cooperação para formação e internacionalização do teatro cabo-verdiano, anuncia o Governo em comunicado.

O documento vai ser assinado, às 17 horas (hora de Cabo Verde), pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e o Ministério da Cultura de Portugal, no Salão Nobre do Teatro Nacional de São João (TNSJ), na cidade do Porto.

Segundo um comunicado do Governo, “este é um importante acordo que, para além de permitir a circulação de atores e do teatro cabo-verdianos a nível internacional, tem como objectivos, também, de desenvolver projectos e actividades artísticas no âmbito do teatro e artes performativas, desenvolver acções de intercâmbio e formações, realizar programas e projectos teatrais em comum”.

“O Acordo de Cooperação está estribado no Programa Estratégico de Cooperação (2017/2021) assinado entre o Governo de Cabo Verde e o Governo de Portugal”, lê-se.

O acordo vai ser assinado pelo ministro Abraão Vicente, pela ministra da Cultura de Portugal, Graça Fonseca, e pelo Presidente do Teatro Nacional São João, Pedro Sobrado.