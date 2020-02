Hélio Batalha com “Kulpa De Kes MCs”

O rapper cabo-verdiano Hélio Batalha lançou esta sexta-feira, o seu mais recente single baptizado de “Kulpa De Kes MCs”. ​É com esta música que o rapper brinda os seus fãs neste dia do amor e da amizade.

“No dia do amor e dos corações apaixonados também é dia de reflexão no que tange a relacionamentos tóxicos, a presença invisível ao abraço frio e a separação eminente. A proposta é debruçar sobre o amor e os seus contornos”, afirma o artista.

Hélio Batalha ingressou no mundo da música de uma forma muito discreta e hoje conta com vários fãs, de todas as idades. Com uma forma muito marcante de fazer a música, o jovem procura sempre trazer coisas novas.

Depois de mostrar o seu talento, o rapper cabo-verdiano já pisou vários palcos, no país e no estrangeiro. Mas a sua conquista não pára por aqui, o jovem artista sonha ir mais longe e caminhar sempre com o rap crioulo.

A sua carreira musical começa em 2007. E em 2010 faz a sua estreia oficial na música cabo-verdiana com o mixtape Golpe de Stado I, que teve boa aceitação. Em 2012 lança Golpe de Stado II e em 2014, Selvas de Pedra.

Karta D'Alforia é título do seu primeiro álbum, que chegou ao mercado discográfico em 2016, e é formado por 18 faixas musicais. O álbum versa sobre a realidade actual nacional e mundial, trazendo temas como terrorismo, vandalismo, corrupção e prostituição juvenil.

Até 2018 ligado a editoras independentes, onde acumula todo o conhecimento de base, Hélio Batalha, assina com a label internacional – Harmonia Musica, produtora de renome e organizadora do Kriol Jazz Festival.

Já nesta etiqueta, lança o E.P. (Extended Play) ANA, que conquista o público, não só pela qualidade musical como pelos duetos com figuras de topo da música cabo-verdiana como Fattú Djakité e Élida Almeida.

O artista participou em vários festivais das Câmaras Municipais de todo o país, e em vários concertos no exterior, nomeadamente em Portugal, França, Luxemburgo, Suíça, Itália, Alemanha e Macau. No ano passado, juntamente com Élida Almeida, Hélio Batalha lançou o tema Final Feliz.