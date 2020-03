Praia recebe espectáculo dos 30 anos de carreira de Beto Dias

A Cidade da Praia recebe no dia 7 de Março um espectáculo para celebrar os 30 anos de carreira do artista e compositor Beto Dias. Este espectáculo acontece depois da Cidade do Mindelo e da ilha do Sal terem recebido o artista.

Para este espectáculo, que acontece na FIC (antigo aeroporto), o artista levará vários temas dos seus discos que fizeram muito sucesso para esse palco.

O show contará ainda com a actuação de convidados especiais como Loony Johnson, Suzanna Lubrano, Neuza de Pina, Manu Lima, Ló, Sandro e batucadeiras da Praia Baixo e do Tarrafal.

Beto Dias esteve à conversa com o Expresso das Ilhas e disse que espera que este espectáculo seja bonito como em São Vicente e na ilha do Sal. “Espero que na Cidade da Praia o espectáculo seja bonito como em São Vicente e no Sal. Estou muito grato para com as pessoas dessas ilhas que me deram um grande apoio”.

Depois do espectáculo na cidade da Praia, Beto Dias vai estar em França no mês de Abril. “Quero comemorar os meus 30 anos de carreira em todos os lugares, onde recebi apoio do público”.

30 Anos de carreira

O artista natural de Tarrafal de Santiago, faz balanço positivo desses 30 anos de carreira. “Posso dizer com todo o orgulho que durante todos esses anos da minha carreira sempre tive sorte e encantei muitas pessoas no mundo da música”.

“Nesses 30 anos de carreira, gostaria de levar a minha música para muito mais logo, mas ainda não os levei, acredito que ainda vou conseguir”, frisa.

Beto Dias disse que este ano terá álbum novo no mercado. “Em 2020, vou estar com novo álbum no mercado, já tenho 50 % das músicas do novo disco pronto”.

Para o novo disco, o artista conta que vai trabalhar com as mesmas pessoas dos álbuns anteriores, pois não quer fugir da linha dos outros trabalhos. “O novo álbum mostrará um Beto Dias mais maduro”.

Ao questionar sobre a morte de Jorge Neto, o artista ficou em lágrimas e não foi fácil sair algumas palavras. Jorge Neto esteve com Beto Dias no show em São Vicente e Beto Dias queria tê-lo também no espectáculo na Cidade da Praia.

Beto Dias começou a sua carreira no grupo Rabelados, formado na Holanda, e nesta banda gravaram dois álbuns que tiveram muito sucesso tanto em Cabo Verde como na diáspora. “Tocamos em todos os lugares onde há cabo-verdianos como Holanda, França, Estados Unidos da América, Portugal, Luxemburgo e também em Cabo Verde. Foram momentos marcantes na minha carreira que não vou esquecer”.

“Aprendi muito com a banda, e tudo o que sou hoje é graças a Rabelados. Quando entrei para a banda não sabia tocar e foi lá que comecei a cantar e a escrever a minhas próprias músicas”, conta.

E hoje Beto Dias é um dos artistas mais acarinhados pelo público, pelas suas músicas que têm feito muito sucesso.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 952 de 25 de Fevereiro de 2020.