“Norcabo” de Ary Morais disponível nas plataformas digitais

O novo álbum do artista cabo-verdiano Ary Morais, intitulado “Norcabo”, já está disponíveis nas plataformas digitais.

O disco foi gravado entre Dezembro 2019 e Fevereiro 2020 nas cidades de Drammen e Oslo e contou com a produção de Peter Michaelsen, no Norsk Lydstudio (Drammen), e de Jock Loveband, no Urban Studio (Oslo).

A mixagem foi feita por Dag Henning Kalvøy e a masterização ficou a cargo do produtor norueguês Henning Bortne no Oslo Mastering. Este projecto conta com o apoio cultural do Conselho de Artes da Noruega “Kulturrådet”.

"Norcabo", segundo o artista vem da junção de Nor “Noruega” e Cabo “Cabo Verde”, e foi criado com a intenção de apresentar uma mistura de ritmos cabo-verdianos influenciados pela música folclórica norueguesa.

“Este quarto álbum convida-nos para uma viagem pelos mais conhecidos estilos musicais cabo-verdianos como a morna, coladeira, funaná, mas também pelos ritmos caribenhos com influência da música folclórica e jazz norueguesa”, lê-se na nota de apresentação do disco.

O lançamento deste álbum estava previsto para 4 de Abril, numa digressão pela Noruega, mais foi cancelado por causa da pandemia da COVID- 19.

Composto por oito faixas musicais, todas da sua autoria, o disco conta com Ary Morais (vocal), Torbjørn Sandvik (guitarra), Dag Henning Kalvøy (baixo), Ketil Kielland Lund (acordeão, piano) e Kenneth Ekornes (bateria).

Nesta obra podemos encontrar um dueto com Monica Ifejilika, do Grupo Queendom, numa música cantada em crioulo e inglês. Durante a gravação, o artista convidou ainda a violinista Lise Sørensen Voldsdal, que participa em algumas músicas, criando um álbum de alta qualidade artística.