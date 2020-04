“Cabo Verde Toca Jazz” lançado hoje

“Cabo Verde Toca Jazz” é nome de um projecto musical lançado pela Câmara Municipal da Praia e o Kriol Jazz Festival, para celebrar o Dia Mundial do Jazz, que se comemora hoje, 30 de Abril.

Trata-se de um vídeo musical com um tema da música cabo-verdiana interpretado por um grupo de músicos, a partir das suas casas.

A Direcção Artística é de José da Silva com a produção musical de Hernani Almeida, a mistura sonora de Zunga Pinheiro e o trabalho de imagens de Patrick Clacket.

Este projecto já está disponível nas plataformas digitais. A banda é formada por Carlos Matos, Piano, Hernani Almeida, Violão, N’Du Carlos - Bateria, Totinho no Saxofone, Vando Pereira no Baixo e Nana Almeida, que interpretaram o tema “Angola”, a música bem conhecida e cantada pela cantora Cesária Évora.

Mesmo estando cada um nas suas casas, o palco será único com esse tema, nesse momento de confinamento.

De lembrar que a 12ª edição do Kriol Jazz Festival que estava agendada para os dias 11, 16, 17 e 18 de Abril, na cidade da Praia foi cancelada. A primeira edição de Sal Kriol Jazz Festival que também estava agendada para os dias 17 e 18 de Abril foi cancelada, e não se sabe quando é que esses eventos serão realizados e em que moldes. Tudo, devido à pandemia do novo coronavírus e consequente declaração do estado de emergência pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.