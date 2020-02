Kriol Jazz Festival vai homenagear a morna

A 12ª Edição do Kriol Jazz Festival, que acontece nos dias 11, 16, 17 e 18 de Abril, vai homenagear a morna, Património Cultural Imaterial da Humanidade. Este evento vai contar com a participação de alguns nomes conhecidos como o músico brasileiro Djavan, Dee Dee Bridgewater (Estados Unidos da América), Asa (Nigéria), Roosevelt Collier (Estados Unidos da América), Lucibela (Cabo Verde) e Grèn Sémé (Reunião).

O cartaz do festival foi apresentado esta terça-feira, na cidade da Praia. Segundo o vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia, António Lopes da Silva, o Kriol Jazz Festival vai continuar a ter bons intérpretes e compositores, quer nacionais quer internacionais.

“Penso que este ano vamos ter um Kriol Jazz de muita qualidade. A 12ª edição é um Kriol Jazz especial, porque vai homenagear a nossa morna que não deixa de ser uma música de fusão. É uma homenagem à morna, Património Cultural Imaterial da Humanidade, mas também tem o objectivo de promover a boa música a nível dos bairros da cidade da Praia. É levar para os bairros mais periféricos a boa música, a nível nacional e mundial”, sublinha.

Este ano, o Kriol Zona será no bairro Achada Grande Frente, no dia 11 de Abril, e terá actuação de Young Problema, um grupo que venceu o concurso para participar neste evento. Kriol Zona conta ainda com a participação do CaboCubajazz (Cuba, Cabo Verde, Alemanha, Venezuela e Espanha), Ferro Gaita (Cabo Verde) e de Metis Sesel (Seychelles).

António Lopes da Silva avança que escolheram o bairro de Achada Grande Frente para receber o Kriol Zona, porque este bairro tem dado passos significativos em termos culturais com projectos muito interessantes. “A realização do Kriol Zona em Achada Grande Frente vai coincidir com o Festival da Pintura dos Muros, que acontece no mesmo bairro por essa altura”.

Em relação a homenagem a morna, esta é "justificada porque, de facto, a nossa morna é uma fusão que está dentro do espírito que queremos para o Kriol Jazz Festival”, acrescenta o autarca.

José da Silva, da Harmonia, indica que esse momento será proporcionado na voz da cantora Lucibela, que irá levar para o palco da Praça Luís de Camões lindas mornas.

Realizado pela Câmara Municipal da Praia em parceria com a Harmonia este evento reúne grandes artistas de várias origens num só palco. À semelhança aos anos anteriores, o Kriol Jazz terá dois dias pagos, 17 e 18 de Abril, e os bilhetes já estão à venda.

Conforme José da Silva este evento está orçado em 29 mil contos. Na quinta-feira, 16, teremos a abertura do evento com Les Tambours de Brazza (Congo), na Praça Luís de Camões. No dia 17, sobe ao palco da Praça Luís de Camões o músico brasileiro Djavan, o projecto “Jazz é ka um Ilha” de Portugal, a cantora e compositora Asa da Nigéria e o projecto Cabocubajazz (Cuba, Cabo Verde, Alemanha, Venezuela e Espanha).

Lucibela (Cabo Verde), Roosevelt Collier (Estados Unidos da América), Dee Dee Bridgewater (Estados Unidos da América) e Grèn Sémé (Reunião), são os nomes que estarão no palco da Praça Luís de Camões, no dia 18.

Este ano, pela primeira vez, o Kriol Jazz vai acontecer na ilha do Sal, nos dias 17 e 18 de Abril em Santa Maria.