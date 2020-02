CVMóvel renova parceria com Kriol Jazz Festival

A CVMóvel renovou a parceria com o Kriol Jazz Festival para mais três anos. A assinatura do protocolo aconteceu esta terça-feira, na cidade da Praia no âmbito da apresentação do cartaz do festival, que acontece nos dias 11, 16, 17 e 18 de Abril.

Para o presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Telecom, José Luís Livramento, a sua empresa é um parceiro antigo do Kriol Jazz Festival. “Não é por acaso que todos os anos renovamos a nossa adesão a esse evento. Um evento de alto valor para Cabo Verde e para a sua inserção no mundo, através de uma música específica que é o jazz, mas também uma oportunidade de o cabo-verdiano e aqueles que nos visitam nessa altura usufruírem de uma boa qualidade musical”, aponta. Para José Luís Livramento, a Praia tem ganhado muita visibilidade com esse evento, “a cidade já se encontra inscrita nos circuitos internacionais da música, e isso faz com que Cabo Verde tenha cada vez mais sucesso nessa sua inserção no mundo”. Este ano, o Kriol Jazz vai chegar a ilha do Sal, e neste sentido, o PCA da CVTelecom sublinhou que irão acompanhar a ida do festival para uma das ilhas mais turísticas de Cabo Verde. “O evento será realizado no Sal, e espero que vá as outras ilhas, porque da maior oportunidade aos artistas nacionais e faz com que Cabo Verde seja reconhecido lá fora como o país da música”. José da Silva da Harmonia, organizadora desse evento, por seu lado, mostrou-se satisfeito com a renovação dessa parceria. “Para nós é mais uma garantia de ajuda. É impossível realizar um evento como o Kriol Jazz sem ajuda firmes da CVMóvel e da Câmara Municipal da Praia”. “Felizmente temos tido sempre esse apoio que nos tem ajudado a continuar, e essa garantia de mais três anos, para nós é muito importante. Desde o início, a CVMóvel esteve sempre presente e tem-nos acompanhado sempre na nossa caminhada e esperamos que continue por muitos anos”, augura.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.