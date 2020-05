Ga DaLomba com novo single

O artista Ga DaLomba acaba de lançar, nas plataformas digitais, o seu novo single, intitulado “Anju da Guarda”. Este single conta com a participação de Grace Évora e Alex Cabral.

O tema contou também com a produção de Cálu Duarte, mix master de Amaral Fortes, guitarra e cavaquinho de Ivan Medina e vídeo de Jorginho Andrade e Jé Furtado.

Segundo o artista, o objectivo do vídeo é expressar a mulher que há em todos os homens. “A masculinidade verdadeira começa com todos os homens que conhecem o seu lado pessoal feminino. As mulheres são todas nossas mães e nós os homens, todos os seus filhos. A visão é a de nos levar além de um vídeo simples sobre um filho e sua mãe. Torna-se uma voz universal e expressão de amor e respeito a todas as mulheres”.

De acordo com a mesma fonte, este vídeo é inspirado em grande parte no trabalho de Tupac Shakur - no vídeo-clip para a música que escreveu para a sua mãe Affenni Shakur chamada querida mama e também nas muitas letras em dedicação às mulheres negras em geral, como “Keep Your Head Up”, “Brenda s Got a Baby”.

“O vídeo tenta fazer com que alguém ame a figura central de mulheres de todas as idades e classes sociais. Diferentes classes económicas das mulheres estão representadas no vídeo. Apesar das diferenças, a história da figura feminina torna-se uma versão crucial da realidade. Todas as mulheres estão sorrindo, o que demostra a força das mulheres, apesar das dificuldades da vida”, conta.

Com esse tema, disse, pretende-se elevar a figura central da mulher para o nível de divindade que elas merecem. “Um aspecto importante do vídeo, foi usar somente a vozes dos homens que participaram na música, e sobrepondo-as com a presença de imagens de mulheres. As figuras centrais tornam-se mulheres”.