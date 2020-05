União Europeia e Ministério da Cultura juntam-se para apoiar a classe artística

A União Europeia em Cabo Verde e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas estão a desenvolver uma nova acção para apoiar a classe artística, que viu o seu rendimento afectado devido à pandemia do novo coronavírus.

A informação foi avançada à Inforpress pela embaixada da UE, Sofia Moreira de Sousa, que fez um balanço positivo das acções desenvolvidas no âmbito da celebração do Dia da Europa, assinalado no dia 09 de Maio.

A diplomata adiantou que na próxima semana vão ser anunciadas novas actividades que estão a ser programadas juntamente com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas para apoiar a classe artística.

“Os artistas deixaram de ter actuações e manifestações culturais em que possam participar e estão sem fontes de rendimento. Mas não só os artistas, como também os produtores culturais e, portanto, estamos a ver com o Ministério da Cultura, que desenvolveu algumas acções muito louváveis, atendendo aos recursos disponíveis, o que poderemos fazer em conjunto”, avançou.

Para além do sector da cultura, Sofia Moreira de Sousa informou que a delegação da UE está também em sintonia com o Ministério da Família e Inclusão social para apoiar um grupo de pessoas que realmente precisa de “bens, de carinho, de uma atenção especial” durante esta crise da pandemia.

Em relação às acções para assinalar os 70 anos da Declaração de Schuman, estas focaram-se em actividades culturais, com actuações ‘online’ de vários artistas para todo o mundo.

Já na parte de “união e a solidariedade”, a diplomata disse que, com o apoio de todas as embaixadas em Cabo Verde, da Fundação Cabo-verdiana de Acção Social e Escolar (FICASE) e de outras organizações não-governamentais, conseguiram apoiar com cestas básicas mais de 500 famílias e grupos específicos na cadeia do Fogo e Brava.

“Sentimos que estamos a utilizar todas as formas possíveis para mobilizarmos os nossos orçamentos aqui em Cabo Verde, para além do apoio orçamental em que estamos a trabalhar para um novo desembolso”, afirmou.

Com mais uma prorrogação do estado de emergência para a Ilha de Santiago, a embaixadora assegurou que vão continuar junto dos parceiros locais a apoiar as famílias mais desfavorecidas na capital do país.

Conforme sublinhou, no início de Fevereiro lançaram um programa de apoio às organizações da sociedade civil, e em Março, desafiaram 14 ONG a adaptarem o programa que tinham previsto no sentido de darem resposta à situação de emergência que se vive.

Todas as organizações aceitaram o desafio de imediato, e, segundo disse, propuseram ideias concretas de como chegar às pessoas mais desfavorecidas.