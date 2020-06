Mar ta snhá

Chama-se “Mar”, o mais recente álbum do maestro/compositor Vasco Martins, com Masterização de Jorge Nunes e Direcção Artística do vídeo-clip de Pedro Brito.

Álbum musical inspirado no mar de Cabo Verde. Mas porque os mares estão interligados, é também um mar de todos. Esta obra musical, foi simbolicamente lançada no dia 27 de março de 2020, junto à Praia Grande (São Vicente). Vasco Martins pode ser considerado como único, dentro do panorama musical cabo-verdiano. Compositor que nega rotulações, pode ser considerado como músico clássico, devido às suas incursões em música para orquestra sinfónica, mas pode ser também considerado como músico new age, devido a composições de caráter instrumental, sobretudo utilizando sintetizadores, mas quer num caso quer noutro, sempre se inspirando na música tradicional cabo-verdiana. Vasco Martins tem uma discografia vasta, com cerca de 30 títulos, sendo nove editados entre 2000 e 2020: Apeiron (2000), Dôs (2001), Lunário Perpétuo (2001), 4 Sinfonias (2007), Lua Água Clara (2009), Li Sin (2010), Azuris (2012), Twelve Moons (2014), e Mar (2020). Sobre o mais recdente álbum “Mar”, Pedro Brito, escreve o seguinte: “O Ser, é um organismo vivo, criado e replicado nas fraldas do imaginário. Vindo dos confins do mar de todos, vai para lá do mar de ninguém. No verão, o ser emerge do azul , respira e desvela-se. Os que vivem perto da fronteira podem sentir o seu pulsar, apreciar as suas cores, e deixarem-se embalar nos seus braços ondulantes. Depois, o Ser, volta para o seu destino”. Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 966 de 03 de Junho de 2020.

