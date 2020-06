Câmara de Santa Catarina de Santiago cria projecto “Somada na Rede”

O projecto “Somada na Rede – Rompendo o Isolamento” arrancou no mês de Maio e já colocou online cinco edições do programa “Figura di Nos Terra”. Na passada sexta-feira foi para a rede o “Assomada em Concerto” um espectáculo musical com e Naty Martins e David Rocha. Em fase de lançamento encontram-se os programas “À Volta dos Tachos”, “Conversas à Sexta”, “Desporto em Foco”, “Espaço Jovem” e “Roteiros do Planalto”.

O objectivo deste projecto que numa primeira fase contempla cinco programas gravados e dois de emissão em directo é dar os primeiros passos para a criação de uma televisão e uma rádio online.

“Assomada em Concerto”, um dos dois directos do projecto foi para a rede na passada sexta-feira num espectáculo com Naty Martins e David Rocha. O primeiro live do programa, produzido pelo Gabinete de Comunicação e Imagem e pela Elodie – Produtora & Editora, foi emitido do Museu Norberto Tavares e seguido por cerca de três mil internautas através da página do Facebook da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago.

O outro directo, “Conversas à Sexta”, que se encontra em fase de pré-produção, é um talk-show que quinzenalmente levará uma ou duas personalidades para uma conversa aberta sobre vários temas.

Os outros cinco são programas produzidos e gravados previamente e depois colocados na rede. O mais antigo é “Figura di Nos Terra” que já vai na quinta edição. Trata-se de um programa sobre histórias de vida e percursos profissionais de figuras de Santa Catarina ou ligadas ao município, gravado em ambiente intimista, em casa dos próprios ou nos locais de trabalho.

Quinta-feira aconteceu a première de “À Volta dos Tachos” que é um programa sobre culinária. Quinzenalmente será apresentado um prato da gastronomia local, de Santiago ou de Cabo Verde, mas também propostas da culinária mais internacional.

“Roteiros do Planalto” é outro magazine quinzenal ainda em fase de lançamento que mostra as maravilhas naturais, a história, os destinos e a cultura de Santa Catarina.

“Estamos a programar também outros programas que irão contemplar várias áreas, seja da cultura, seja de questões ligadas ao ambiente”, adiantou ao Expresso das Ilhas António Alte Pinho, Coordenador do Gabinete de Comunicação e Imagem da CMSCS.

Segundo Alte Pinho, o objectivo do projecto “Somada na Rede – Rompendo o Isolamento”, desenvolvido pe­lo Gabinete de Comunicação e Imagem, é criar uma programação alternativa que aproveita as restrições deste período da pandemia para manter de uma forma segura e directa o contacto com os munícipes e com o público que navega nas redes socais.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 969 de 24 de Junho de 2020.