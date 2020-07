Revista SOCAMagazine com homenagem ao músico Kaká Barbosa

A Sociedade Cabo-verdiana de Autores (SOCA) vai lançar esta quinta-feira, 2, um número especial da revista SOCAMagazine, para homenagear o músico e compositor Carlos Alberto Barbosa, mais conhecido por “Kaká Barbosa”.

Segundo uma nota enviada, o lançamento desse número especial da revista dá continuidade à homenagem que tinha prestado ao músico, numa Gala no passado dia 28 de Fevereiro, na Assembleia Nacional.

Na sequência desse acto, a Academia Cabo-verdiana de Letras (ACL) vai homenagear, também, ao título póstumo, este escritor e académico, que faleceu recentemente, tendo em conta que era uma figura impar das letras e da cultura cabo-verdiana.

“A SOCA e a ACL se associam agora, para, numa profunda reverência, aplaudir a figura de Kaká Barbosa, destacando o criador nato, que foi e que soube interpretar as tradições e manifestações culturais do povo cabo-verdiano, tornando-as de em verdadeiros momentos artísticos”, conforme a mesma fonte.

Nesta homenagem a SOCA, pretende mostrar o percurso desse músico, através de intervenções do presidente da ACL, Daniel Almeida, da presidente da Assembleia-Geral da SOCA, Augusta Teixeira, do músico e maestro, Eutrópio Lima da Cruz e de um texto do ensaísta José Luís Hopffer Almada.

A mesma fonte avisa que devido o novo coronavírus, essa actividade terá um número restrito de convidados, num espaço onde será possível respeitar o distanciamento exigido, cumprindo todas as normas que a conjuntura e as autoridades recomendam.