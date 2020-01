SOCA vai homenagear Kaká Barbosa e Princezito

A Sociedade Cabo-verdiana de Autores (SOCA) vai comemorar os seus 15 anos de existência com três “grandes” eventos culturais, no mês de Fevereiro, um dos quais em homenagem aos artistas Kaká Barbosa e Princezito.

“Vamos ter uma grande gala Jovens Cantam Morna no dia 8, depois teremos uma Bienal de Pintura Santa Catarina nos dias 19 a 28 e uma gala de homenagem a Kaká Barbosa e Princezito no dia 27, na Assembleia Nacional, na cidade da Praia", avançou o presidente da SOCA, Danny Spinola.

Além desses eventos que estão agendados para o mês de Fevereiro, estão programadas mais actividades durante o ano.

A SOCA vai inaugurar o espaço de convívio dos associados, onde todos os meses os associados podem realizar as suas actividades: tocatinas, serão poesia e lançamento de livros. “Também temos espaço de formação artística nos domínios da música e da pintura”, refere Danny Spinola.

O presidente da SOCA disse ainda que na sede da instituição há uma galeria de pintura e escultura permanente. “Essa galeria vai servir para exposições dos associados. Temos agendada uma exposição No Feminino para o dia 26 de Março, para assinalar o Dia da Mulher Cabo-verdiana”.

O Prémio de Fotografia Artística, conforme Danny Spinola, já foi divulgado e dispõe de regulamento no site da SOCA. “Os concorrentes devem entregar os seus trabalhos até 31 de Janeiro, sendo que o resultado do concurso vai estar patente na Bienal que vamos organizar na Assomada, onde serão conhecidas as fotografias concorrentes e os vencedores do prémio”.

“Este ano vamos editar mais um número da SOCA Magazine, onde Kaká Barbosa estará em destaque. Temos ainda em carteira o lançamento de vários livros”, adianta ainda.