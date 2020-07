Batchart, Os Tubarões e Bulimundo no show online de comemoração dos 45 anos da independência nacional

Este ano, com as restrições impostas de distanciamento social devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, o Governo decidiu realizar um show online em comemoração dos 45 anos da Independência nacional.

Essa efeméride será celebrada em três momentos distintos: logo pela manhã de domingo, com a colocação de flores no Memorial Amílcar Cabral (às 09h00), segue-se o Acto Solene na Assembleia Nacional (às 10h00) e, por último, um evento fechado nas instalações do Hangar7, na capital cabo-verdiana.

Este show online vai contar com a actuação de Batchart, Os Tubarões, Bulimundo, Michele da Graça, Batucadeiras Tradiçon di Terra, Edyoung, Soraya o humorista Boka Fradu, e a dança com Raiz di Polon.

O show poderá ser visto nas páginas do Governo do Facebook, no Youtube (Broda Music) e, possivelmente, em directo na TCV, a partir das 15h30 do dia 05 de Julho.

Além da música, dança e humor, haverá momentos de culinária, testemunhos e depoimentos. Tudo isso, deverá preencher às 4 horas de espetáculo que irão ser transmitidos neste domingo, 05 de Julho.