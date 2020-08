Colónias de férias em tempos de pandemia

Todos os anos, por esta altura acontecem as colónias de férias, uma alternativa para as crianças ocuparem os tempos livres. Este ano, tendo em conta a pandemia da COVID-19, muitas crianças não vão poder desfrutar das actividades de Verão.

Este ano, as colónias de férias serão realizadas em outros moldes, tudo para evitar a propagação da doença. Muitos pais não vão poder levar os filhos para as colónias de férias. Muitos espaços que antes ofereciam actividades para as crianças não vão conseguir fazer nada. Na ilha de Santiago, por exemplo, as praias estão encerradas e as crianças e os jovens não vão poder tomar banho de mar. No Sal, só podem ir às praias no período da manhã.

Praia

Na Cidade da Praia, muitas associações e ONGs não vão poder realizar actividades para as suas crianças. A Primeira-Dama, Lígia Dias Fonseca, decidiu organizar colónias de férias em vários bairros da Cidade da Praia e Cidade Velha.

Essas colónias de férias, que tiveram início na passada segunda-feira, 3, decorrem até 28 de Agosto e são destinadas a crianças dos 6 aos 14 anos de idade sendo que cada bairro terá uma semana de muita actividade.

A Primeira-dama quer com essas colónias de férias criar espaços seguros onde as crianças das comunidades de Safende, Calabaceira, Alto da Glória, São Pedo, Achada Eugénio Lima, Paiol/Coqueiro, Fontom e Várzea possam ocupar os seus tempos livres.

Durante essas colónias de férias serão realizadas actividades de educação e cidadania, incentivo à leitura, passeios aos centros históricos, ateliês itinerantes de pintura e ginástica rítmica.

As crianças terão ainda oportunidade de conversar com o actor Tikai, ter animação com mágicos e palhaços, contos com a escritora Natacha Magalhães, dinâmicas com Rony Moreira e caravana de leitura.

Devido ao contexto da pandemia, a Cesária Évora Academia de Artes (CEAA) informou que este Verão não vão realizar as actividades habituais.

Terão apenas três oficinas de instrumentos, com número limitado de alunos, ou seja, seis alunos por turma, com aulas de violino, violoncelo e guitarra. As inscrições decorrem de 10 a 17 deste mês e as aulas são destinadas a adolescentes e jovens.

Já os museus, que reabriram no mês de Junho, não vão realizar colónias de férias, mas estão abertos para visitas.

Em relação às oficinas de Verão do Centro Cultural Brasil-Cabo Verde, na Praia, que todos os anos procura preencher os tempos livres das crianças, não foi possível obter quaisquer informações.

A Biblioteca Nacional confirmou que este ano não têm nada programado. O Palácio da Cultura Ildo Lobo não terá colónia de férias, mas tem durante este mês várias exposições de pintura onde os pais podem levar os filhos.

São Vicente

Em São Vicente, a Academia Livre de Artes Integradas (ALAIM) vai realizar colónias de férias com todas as medidas de prevenção estipuladas pelas autoridades sanitárias. As colónias de férias, denominadas FAVA (Féria Artes Verão ALAIM), decorrem de 3 a 30 deste mês com um número reduzido de crianças.

Durante a FAVA serão realizadas oficinas criativas de pintura, teatro, culinária, hip hop, cinema, precursão e capoeira.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 976 de 12 de Agosto de 2020.