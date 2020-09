Criado Comité Nacional Cabo-verdiano da Memória do Mundo

O Governo acaba de criar o Comité Nacional Cabo-verdiano da Memória do Mundo, para a implementação do Programa Memória do Mundo da UNESCO, em Cabo Verde. A informação consta do Boletim Oficial (BO) publicado esta quarta-feira, 3 de Setembro.

Segundo o BO, esse comité foi criado como forma de trabalhar na salvaguarda do património documental do país, e visa dar corpo ao Programa Memória do Mundo (MOW) da UNESCO para a preservação do património documental do mundo (guardados em arquivos, bibliotecas e museus).

“Assim, dando cumprimento ao disposto nos artigos 5,6 e 7 da Resolução n.º 99/2020, de 17 de Junho, que estabelece a composição dos órgãos do Comité, e ao abrigo do n.º 3 do artigo 264º da Constituição”, frisa o BO.

Neste sentido foi nomeado José Silva Évora, para exercer, as funções do Secretário Executivo do Comité Nacional Cabo-verdiano da Memória do Mundo, CNC-MEMU.

Foram ainda nomeados, para a Comissão Técnica e Científica do Comité Nacional cabo-verdiano da Memória do Mundo: Maria da Luz Pires, da IANCV, Maria José de Conceição Almeida do IANCV, Cheila Antunes Semedo da BNCV, Humberto Lima do IPC, Martinho Brito do IPC, Lourenço Lopes da UNI-CV, Gertrudes Silva da Oliveira UNI-Piaget.