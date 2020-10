Yah-Yass lança em Dezembro o álbum discográfico “Nha Sonho”

O músico e guitarrista cabo-verdiano residente nos Estados Unidos da América (EUA) Yah-Yass lança em Dezembro próximo a sua segunda obra discográfica a solo “Nha Sonho”, álbum composto exclusivamente por temas da sua autoria.

Segundo o músico do Bairro Craveiro Lopes, cidade da Praia, mas que há muito vive nos EUA, “Nha Sonho” “afigura-se como um álbum romântico” com 14 faixas, que contou com a sua própria produção e gravação no seu estúdio musical naquele país norte americano.

Yah-Yass apresenta “Nha Sonho” como um álbum romântico composto por temáticas, como “Amor, Beleza & Paixão”, mas que “também fala de conflitos amorosos, contudo sempre de um forma pacífica, numa total ausência de violência e sempre com uma final feliz”.

“Nha Sonho” surge na discografia depois de Yah-Yass ter lançado o seu primeiro álbum a solo “Amor & Melodia”, há 18 anos.