IPC apresenta projecto Museu da Emigração

O Instituto do Património Cultural (IPC) apresenta hoje o projecto da criação do Museu da Emigração permitirá perpetuar e salvaguardar todo o processo histórico da emigração cabo-verdiana.

Conforme uma nota do IPC, o projecto da criação do Museu da Emigração será apresentado no âmbito das comemorações do mês da cultura, hoje, pelas 15h00 através de uma live na sua página do Facebook, pela antropóloga e técnica do IPC, Rosângela Miranda.

O Museu da Emigração está inserido no quadro dos novos projectos museológicos horizontes 2030.

“Um espaço museológico que permitirá perpetuar e salvaguardar todo o processo histórico da emigração cabo-verdiana, dando ênfase aos principais países de destino, à integração das comunidades nos países de acolhimento, mas sobretudo apresentado a perpetuação da identidade cultural cabo-verdiana transmitida de geração em geração, a milhas de distância do território cabo-verdiano”, informa a nota.

O IPC recorda que Cabo Verde foi historicamente, desde da sua génese, um País de emigração, migração interna entre as ilhas, emigração para o estrangeiro iniciado, aproximadamente 1842, com a pesca da baleia para os Estados Unidos da América, e em fases seguintes para o continente africano (Senegal e Gâmbia), outras colónias de Portugal (São Tomé, Angola) e para vários países europeus.

Para além do contributo desse fenómeno para o desenvolvimento económico do país, constitui, hoje, segundo a mesma fonte, num elemento fundamental da preservação e valorização da identidade cultural do país, como enaltece o Programa da presente legislatura.

“A dimensão cultural da Diáspora é uma vertente de particular prioridade. Da música à literatura, da pintura à dança, da gastronomia aos trajes tradicionais envoltos pela língua e pela identidade cabo-verdiana e moldados pela história, existe um activo que se expressa através de primeiras, segundas e terceiras gerações de emigrados”, lê-se.