Ildo Lobo : Voz emblemática e intemporal da Morna

Ildo de Sousa Lobo Ilha do Sal, 25 de Novembro de 1953 – 20 de Outubro de 2004

Ildo Lobo calou-se há dezasseis anos.

Considerado uma das melhores vozes cabo-verdianas, a sua voz versátil e melódica e a sua poderosa presença em palco fizeram dele um dos maiores intérpretes de sempre de Cabo Verde.

Descendente de uma família com grandes tradições na música cabo-verdiana, o jovem Ildo viria a herdar as magníficas faculdades vocais do seu pai, Antoninho Lobo, talentoso cantor e homem dedicado à música nacional.

Discografia de Ildo Lobo

Com Os Tubarões:

Pepe Lopi, 1976.

Tchon di Morgado, 1976.

Djonsinho Cabral, 1979.

Tabanca, 1980.

Tema para dois, 1982.

Bote, broce e linha, Lp, Lisboa, 1990.

Os Tubarões ao vivo, 1993.

Porton d’ nôs ilha, 1994.

Nôs morna, 1996.

Intelectual, 2001.

Incondicional, 2004.

Composições musicais dedicadas a Ildo Lobo

Foram feitas seis composições musicais dedicadas a Ildo Lobo:

“Mensager di povo” por Constantino Cardoso (Mindelo, 1962 –), em Novembro de 2004, ainda sob o impacto da morte de Ildo Lobo. Composição gravada em 2006;

“Nôs cantador”, por Betú [Adalberto Higino Silva](Maio, 1961 –),emDezembro de 2004. Composição gravada em 2006;

“Tributo a Ildo Lobo”, por Dany Lobo [Daniel dos Santos Lobo] (São Filipe, 1961 –). Composição gravada em 2009.

“Sublimason” por Kaka Barboza [Carlos Alberto Barbosa] (Mindelo, 1947 – 2020), composta em 2011 e ainda inédita;

“Ildo”, por Teófilo Chantre (São Nicolau, 1964 –). Composição gravada em 2017;

“Tubarão Solitário”, por Djila [Virgílio Daniel Silva] (Sal, 1964 –), irmão de Ildo Lobo, em parceria com Bau [Rufino Almeida] (Mindelo, 1962 –). Composição gravada em 2017.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 986 de 21 de Outubro de 2020.