Nelson Freitas recebe Single de Ouro pela música “Dpos d’Quarenta”

O cantor cabo-verdiano, Nelson Freitas, recebeu Single de Ouro pela música “Dpos d’Quarenta”, segundo revelou o mesmo na sua página oficial na rede social Facebook.

“Nós conseguimos! Dpos d’Quarentena é oficialmente single de ouro. Eu não poderia estar mais orgulhoso da minha equipa pelo seu trabalho árduo e por todo o seu esforço. Estou muito agradecido a todos os que me têm apoiado ao longo de todos estes anos. Novo álbum está a caminho”, escreveu.

Lançado em Junho último, o single antigiu mais sete milhões de visualizações no YouTube e fará parte do próximo álbum do cantor cabo-verdiano, que está a ser preparado neste momento.

O anúncio desta sexta-feira sobre a conquista do Single de Ouro, em Portugal, não é o primeiro, em 2017, a estrela cabo-verdiana foi reconhecida com o Disco Platina pelos temas “Miúda Linda” e “Break of Dawn” do seu quarto álbum “Four”.

Disponível há três meses, “Dpos d’Quarentena’ conta, até agora, com 7 milhões 217 mil e 182 visualizações no YouTube e, ao receber o Disco de Ouro, significa que ultrapassou 15 mil vendas no ITunes.