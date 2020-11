Cidade de Assomada acolhe 6ª edição do Festival de Guitarra

A cidade de Assomada acolhe, no dia 21 deste mês, a 6ª edição do Festival de Guitarra apenas com músicos da ilha de Santiago. A grande novidade será a transmissão online para compensar o número reduzido de público no Centro Cultural Norberto Tavares.

Nesta edição, segundo Jo de Bango, organizador do festival, a grande novidade é a transmissão online, devido à pandemia e, ao contrário dos anos anteriores, este ano o festival não conta com as formações proporcionadas ao público de modo a evitar aglomerações. Por causa da pandemia, o festival ocorre durante a tarde, a partir das 16h00 , e não à noite, no Centro Cultural Norberto Tavares. Este ano, o Festival conta com os guitarristas Manel di Candinho, Kaku Alves, Palinh, Kim de Nanda, Fulgêncio e o próprio Jo de Bango. “Os duos serão entre Kaku Alves e Jo de Bango, Manel de Kandim e Palinh e Kim de Nanda e Fulgêncio”, anunciou. O público também será reduzido devido ao distanciamento imposto pelas medidas de contingência. Entretanto, Jo de Bango garante todas as condições necessárias para que os espectadores “estejam seguros”. “Por isso optamos pela emissão online para evitar a aglomeração de pessoas porque temos que garantir a saúde para todos”, garantiu. Jo de Bango mostrou-se optimista relativamente a 6ª edição do Festival de Guitarra, que conta apenas com guitarristas da ilha de Santiago. Na edição anterior, continua, a organização contou com a presença de músicos de várias ilhas do arquipélago. “Este ano, com a pandemia, não podemos trazer músicos de outras ilhas, mas felizmente aqui na ilha de Santiago temos músicos que nos garantem a qualidade”, afirma. Ainda conforme Jo de Bango para esta edição a organização tinha agendado o festival para outros municípios, entretanto, não foi possível também devido a pandemia.

