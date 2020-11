Raiz di Polon celebra 29º aniversário a fazer o que melhor sabe: Dançar

Fez no dia 14 de Novembro, 29 anos que a companhia de dança Raiz di Polon foi criada. O aniversário foi comemorado no Mindelact, mas esta terça feira, 24, também a Praia recebe as comemorações com uma espectáculo, no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

Os 29 anos de existência da mais conhecida companhia de Dança cabo-verdiana vai ser festejado com uma apresentação, no Palácio da Cultura Ildo Lobo na Praia, que incluí uma performance de Djamilson Barreto seguida da peça a solo “Kodé di Dona”, de Mano Preto, e do dueto “Duas Sem Três”, de Elisabete Fernandes e Rosy Timas.

Conforme recorda a companhia em nota de imprensa, no passado dia 14, data que marcou os 29 anos desde a sua criação, Raiz di Polon celebrou “da melhor maneira que sabe: dando o melhor de si em cima do palco (com a peça “Ar Doa Mente” da bailarina Rosy Timas a estrear no Palco 2 do Festival Internacional de Teatro Mindelact) e atrás das cenas (com Mano Preto e Jeff Hessney prestando assistência cénica e técnica ao ator brasileiro Chico Diaz na sua atuação no mesmo festival)”.

Entretanto, pela primeira vez, quatro dos seus bailarinos da companhia - Mano Preto, Rosy Timas, Elisabete Fernandes e Djamilson Barreto - foram selecionados para a Bolsa de Mobilidade de Artistas da Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do programa PROCULTURA, financiado pela União Europeia, cofinanciado e gerido pelo Camões, I.P. e cofinanciado pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Assim, Mano Preto e Djamilson Barreto irão-se deslocar em 2021 para Lisboa para uma residência criativa nos Estúdios Victor Cordón. Rosy Timas e Elisabete Fernandes, por seu turno, viajam em finais deste mês de Novembro para Barcelona, Espanha, para participarem numa residência de criação na Associação Africa Moment.

Quanto ao espectáculo desta terça-feira, o mesmo terá transmissão ao vivo na página do Facebook do Palácio da Cultura Ildo Lobo. A Entrada é livre mediante reserva de lugar pelo telefone n. 2918018 ou através do messenger do Palácio da Cultura Ildo Lobo e/ou Raiz di Polon Polon.