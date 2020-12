Vídeo de “Amá sem Mêde” antecipa novo álbum de Cremilda Medina

Depois do sucesso que foi o seu primeiro álbum “Folclore” lançado há três anos, a cantora Cremilda Medina prepara um novo álbum que será publicado nos primeiros meses do próximo ano.

Hoje, 11 de Dezembro, justamente no dia do primeiro aniversário da classificação da Morna como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, a cantora antecipa, em videoclipe, o single “Amá sem Mêde”, que fará parte do seu novo trabalho discográfico que será publicado até Abril do próximo ano.

O videoclipe narra uma conversa entre duas amigas onde é transmitida a força e fé no amor sem medos, onde se exprime o que de melhor existe nesta vida, a força e a confiança no amor.

A letra e música de “Amá sem Mêde” são do enorme cantor e compositor Morgadinho e os arranjos de Nando Andrade. O vídeo foi filmado em Cabo Verde e conta com a realização da produtora Clacket.

O single “Amá sem Mêde” estará disponível no dia 18 de Dezembro em todas as plataformas digitais.