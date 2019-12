Morna recebe tributo em Lisboa

Com “Morna Sons, Personagens e Sentimentos”, o Centro Cultural de Cabo Verde em Lisboa está por esses dias a homenagear este género musical, com várias actividades culturais.

Este evento teve início na terça-feira, por ocasião da celebração do Dia Nacional da Morna, comemorado a 3 de Dezembro, e do anúncio da decisão do Comité Intergovernamental de Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da Humanidade relativa à candidatura da morna, previsto para a segunda semana de Dezembro.

E o encerramento deste evento será no dia 17 de Dezembro, data do falecimento da cantora Cesária Évora, a “diva dos pés descalços”, que levou a nossa morna por vários cantos do mundo.

Durante estas duas semanas serão realizadas actividades como exposições, palestras, workshops e concertos musicais, com a morna como pano de fundo.

Nancy Vieira, Armando Tito, Leonel Almeida, Cremilda Medina, Lura e Maria Alice, são os artistas cabo-verdianos que vão levar à morna para o palco do Centro Cultural de Cabo Verde em Lisboa.

A abertura do evento aconteceu na terça-feira, 3, com inauguração de uma exposição sobre a morna e uma mostra de pintura de Kiki Lima e António Firmino também dedicada à morna e um concerto musical com a Nancy Vieira.

Na sexta-feira, 6, haverá apresentação da Colecção Morna pelo jornal Público e Expresso das Ilhas e música com Armando Tito e Leonel Almeida.

No dia 12, está prevista a inauguração de uma exposição e workshop de construção de instrumentos musicais presentes na morna com Aniceto Gomes e no final a cantora Cremilda Medina vai presentear o público com as lindas mornas.

O encerramento deste evento será no dia 17, com a realização uma conversa aberta sobre morna e palestra que será proferida por César Monteiro. As cantoras Lura e Maria Alice levarão para aquele palco muitas músicas, onde a morna será a rainha.