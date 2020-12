Morreu John le Carré, o espião que se tornou escritor

O escritor britânico John le Carré, um dos autores mais proeminentes de ficção de espionagem em inglês, morreu, aos 89 anos, informou o seu agente.

De acordo com a agência do escritor, a Curtis Brown, David Cornwell, que assinava como John le Carré, morreu no sábado na Cornualha, no sul da Inglaterra.

John le Carré trabalhou para os serviços de inteligência britânicos antes de levar a sua experiência para a ficção em obras como A Toupeira e O Espião que Veio do Frio.

"É com grande tristeza que devo anunciar que David Cornwell, conhecido em todo o mundo como John le Carré, morreu, após uma breve doença (não relacionada a Covid-19) na Cornualha na noite de sábado, 12 de Dezembro de 2020. Ele tinha 89 anos. Os nossos pensamentos estão com seus quatro filhos, suas famílias e sua esposa, Jane", disse Jonny Geller, presidente da Curtis Brown Group.

David Cornwell - nome verdadeiro do autor - foi vítima de uma pneumonia, não relacionada à covid-19, segundo os familiares.

Antes de se tornar escritor, trabalhou para os serviços de inteligência britânicos, levando a sua experiência pessoal para a ficção em obras como "Chamada para a Morte", "A Rapariga do Tambor", "O Fiel Jardineiro", "Guerra de Espelhos", "A Toupeira" ou "O Espião que Saiu do Frio".

Muitos dos seus livros foram adaptados para o cinema ou a televisão, nomeadamente "A Gente de Smiley" e "A Toupeira", com Alec Guiness no papel de agende Smiley.

Para Le Carré, o mundo da espionagem "era uma metáfora para a condição humana", comentou a escritora Margaret Atwood na rede social Twitter, acrescentando que a sua obra é fundamental para conhecer os meados do século XX.

Também o escritor Stephen King lamentou o desaparecimento do autor, descrevendo-o como "um gigante literário e um espírito humanitário".