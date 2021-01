Achada Grande Frente recebe Festival Internacional de Arte Pública

O Festival Internacional de Arte Pública (FAP) arrancou este domingo, 3, no bairro de Achada Grande Frente, na cidade da Praia, com o artista plástico brasileiro Alexandre Keto.

Este evento acontece no âmbito do programa de arte urbana do projecto Xalabas - di Kumunidadi e contará com a realização de obras de arte individuais e colectivas, workshops e concertos musicais.

Este festival tem como finalidade impulsionar o desenvolvimento do bairro de Achada Grande Frente através da criação de circuitos turísticos alternativos, mediante a utilização da arte urbana como ferramenta de promoção local.

O FAP, conforme explicou Mariangela Fornuto, da ONG Africa 70, tem a participação de artistas convidados entre nacionais e internacionais que irão trabalhar com a comunidade daquele bairro. O evento estava previsto para acontecer no ano passado, mas devido à pandemia da COVID-19 foi adiado e agora foi retomado com as todas as medidas de segurança.

E neste sentido, o FAP terá uma duração maior o que permitirá uma programação menos intensa de eventos e a presença mais gradual de artistas nacionais e internacionais. Os artistas irão actuar mediante o diálogo com os moradores, para a realização da intervenção artística e as especificidades socioculturais do local da execução das obras.

Durante o festival estão prevista a realização de obras de arte individuais e colectivas, residência artística, conversas abertas, workshops, exposições, visitas guiadas, performance e música.

A curadoria do FAP é do artista e antropólogo Lorenzo Bordonaro em colaboração com o sociólogo Redy Wilson Lima.