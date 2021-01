Documentário "Tabanka ka ta kaba" na III Amostra Internacional de Obras Audiovisuais sobre Património Cultural Imaterial

O documentário “Tabanka ka ta kaba” realizado pelo antropólogo visual do Instituto do Património Cultural, Carlos Alberto Barbosa, foi seleccionado para integrar na III Amostra Internacional de Obras Audiovisuais sobre Património Cultural Imaterial, que acontece entre os dias 25 a 28 de Março, no México.

Essa informação foi avançada esta quarta-feira, pelo Instituto do Património Cultural (IPC), num comunicado. Conforme a mesma fonte, o documentário cabo-verdiano é o primeiro a marcar presença na Amostra Internacional de Obras Audiovisuais sobre Património Cultural Imaterial. Para o IPC, a participação do documentário nesse evento é uma oportunidade de internacionalização da tabanca, património cultural imaterial nacional desde Agosto de 2019, "estando o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas a trabalhar no processo de candidatura do mesmo a Património Cultural Imaterial da Humanidade", sublinha. A Amostra Internacional de Obras Audiovisuais sobre Património Cultural Imaterial tem como objectivo criar um espaço internacional onde se exibe uma selecção de obras audiovisuais relacionadas com o Património Cultural Imaterial, tendo como foco no fortalecer as políticas culturais para promover a criação, produção, distribuição e acesso aos diversos bens e serviços culturais. Divulgar e dar a conhecer ao público obras audiovisuais de todo o mundo que tenham relação com o Património Cultural Imaterial (PCI), criar pontes e canais para facilitar o acesso equitativo às obras e conteúdos audiovisuais que promovam o equilíbrio entre a oferta e o fluxo de bens e serviços culturais são outros objectivos deste evento.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.