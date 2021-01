PNP distingue 19 trabalhos publicitários

A IVª edição da Gala do Prémio Nacional de Publicidade (PNP) distinguiu, esta sexta-feira, 19 trabalhos publicitários com o Prémio Gold, num evento que aconteceu no Hotel Trópico.

Na primeira categoria premiada, Prémio Público de Publicidade, o vencedor foi a Agência Cidade Comunicações com o “Arroz Extremo é o Sabor", que também venceu a categoria Print.

Já na categoria Júnior Universitário foi distinguido o trabalho “A tua vida não é um brinquedo” de Ercie Chantre e menção honrosa para o trabalho “Quem não denuncia, também violenta” de Bruno Quebra.

A Agência Cabo Verdiana de Imagem (ACI) foi distinguido com bronze para o trabalho “Office+”, silver para “Casa+” e gold para “Natal 2019”, na categoria Internet.

Para a categoria Branding o logo da ERES de Ana Maciel foi o grande vencedor. “Inter. Investement Banks” de Lima Limão foi vencedor da categoria Branding Activation e na categoria Campanha Integrada.

“Mudar o mundo, faz alguma coisa” da TOP+ Media, LDA levou a melhor na categoria Rádio. Na categoria Responsabilidade Social foram distinguidos dois trabalhos, um da TV e um da rádio. O vencedor da categoria Responsabilidade-Social Rádio foi “Mudar o mundo, faz alguma coisa” da TOP+ Media, LDA e da televisão Record TV com “Prevenção ao cancro da próstata”.

Na categoria TV, a ACI foi o vencedor com o trabalho “Arroz Daibon” tendo conquistado, na mesma categoria, os prémios silver e bronze.

Em declarações à imprensa, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, disse que é importante continuar a premiar as empresas mais criativas e que é “igualmente importante” começar a premiar, destingir e a consolidar o mercado publicitário que “é cada vez maior” em Cabo Verde.

“É muito importante esta retoma e esper que este ano decorra com mais normalidade para que no próximo ano os concorrentes apresentem um trabalho ainda com mais criatividade. Pelo nível das empresas que concorrem, pelo nível de qualidade que se vê cada vez mais tanto na imprensa escrita, na publicidade de rádio, na televisão e nas redes sociais que hoje cada vez mais divulgam esse trabalho”, proferiu.

Para a directora do PNP, Mária Martins, o aumento dos trabalhos concorrentes representam o crescimento do mercado publicitário.

“No que se refere às amostras dos trabalhos ao concurso tivemos um aumento de 71% dos trabalhos concorrentes, comparativamente as novas empresas que também concorreram tivemos um aumento de 63.3%. Este aumento significa que o mercado publicitário está a crescer e obviamente que o prémio está caminhando ao lado dessa evolução, dessa dinâmica do sector publicitário em Cabo Verde”, considerou.

Por sua vez, o presidente do júri, Aristides Silva, desafiou os futuros trabalhos concorrentes a explorar mais as tecnologias. Isto porque, acredita que agora “os desafios são maiores, as condições de trabalho existentes são melhores, então as exigências são maiores”.

“Recomendamos que eles pensem mais fora da caixa, que evoluam mais para que a publicidade possa trazer o real papel que deve ter na sociedade”, aconselhou.

Quanto aos concorrentes da IV edição, afirmou que o nível da competitividade foi “satisfatório”, embora esperasse mais.

“A competitividade foi bastante interessante tendo em conta que hoje as tecnologias já permitem que os nossos criativos materializem a criatividade um pouco fora da caixa. Acredito que a cada ano estão a melhorar mais, mas nós esperávamos mais ainda porque a cada ano as oportunidades e as tecnologias permitem fazer mais. Há sempre esse desafio a cada ano que acontece o prémio”, pontuou.

Recorde-se que inicialmente a Gala para entrega da premiação dos melhores de 2019 estava marcada para Março com o tema “O futuro é de ouro”, mas foi adiada para se evitar a propagação da COVID-19.

Organizado pela EME-Marketing & Eventos, em parceria com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o evento tem como objectivo reconhecer os trabalhos publicitários criados, produzidos e comprovadamente divulgados em Cabo Verde.