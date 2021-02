“Nos Tempos de Pandemia” de José Maria Neves apresentado na Praia

O ex-primeiro-ministro, José Maria Neves apresenta esta quarta-feira, 3, na cidade da Praia, o seu novo livro intitulado “Nos Tempos de Pandemia”.

Segundo a editora Arnaldo França Livraria, trata-se de um livro de crónicas escrito nos tempos actuais da pandemia, que traz reflexões sobre os mais diversos temas, desde a política em tempos de crise, populismo e as suas consequências, a democracia e a liderança no contexto pandémico, temas mais leves que retratam aspectos do seu dia-a-dia com uma incrível profundidade - que instiga, inevitavelmente, a reflexão.

Neste livro, o autor aborda questões aparentemente complexas, de forma clara e concisa, dando exemplos e trazendo ao lume referências de cunho científico, político e histórico, o que dá consistência e credibilidade aos seus argumentos.

“Vivemos numa época de incertezas e pontos de interrogação. Queremos respostas, queremos ouvir quem, com confiança, pode sanar as nossas dúvidas e fornecer-nos informações de boa procedência. Nos Tempos de Pandemia faz isso com tranquilidade, e melhor ainda, põe à mesa assuntos que valem a pena serem discutidos e analisados”, sublinha a mesma fonte.

Hoje numa entrevista ao primeiro jornal da RCV, José Maria Neves disse que a pós pandemia, num pequeno Estado como Cabo Verde será muito difícil e complexa, e exigirá muito dos políticos e muita capacidade de negociação.

“Exigirá consenso e entendimento entre as principais forças políticas, e precisamente por isso, há necessidade de se reflectir e repensar a forma de fazer política e de governar”, indica.

Esta obra tem a chancela da Arnaldo França Livraria. A apresentação do livro acontece hoje, às 17h00, no Auditório da Biblioteca Nacional e, estará a cargo de Eileen Almeida Barbosa.