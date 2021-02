128 Projectos contemplados no edital “Medida Adicional de Apoio à Criação Artística”

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas anunciou hoje, na sua página na rede social, Facebook que 128 projectos foram contemplados, no âmbito do edital de “Medida Adicional de Apoio à Criação Artística”.

Segundo a mesma fonte, este edital foi criado pelo Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Cultura e das Indústrias para ajudar a sociedade civil tendo em conta a situação atípica em que vive o país, consequência da pandemia da COVID-19, abriu para o ano económico 2021.

O edital denominado “Medida Adicional de Apoio à Criação Artística” tem como finalidade financiar um maior número de projectos culturais vindos da sociedade civil e criadores.

Do edital publicado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas a 25 de Janeiro e encerrado a 7 de Fevereiro deste ano, onde foram submetidos 153 projectos a nível nacional, dos quais 128 contemplados, sendo maioria de iniciativa pública.

“A ilha com maior entrada de candidaturas foi Santiago, com um total de 57 projectos, sendo a segunda ilha São Vicente com 25, seguida de Santo Antão com 16 projectos. Da ilha do Maio deram entrada 14 projectos e do Sal 10 projectos. Da ilha da Boa Vista foram submetidos 4 projectos e de São Nicolau e Fogo 1 projecto cada. Relactivamente à Ilha Brava não se registou nenhuma candidatura”, indica a mesma fonte.

Desses projectos a artes performativas conta com 82, artesanato 23, artes visuais 11, artes aplicadas 8, literatura 2 e eventos e espectáculos 2 projectos.

Para a candidatura ao financiamento, o MCIC priorizou as áreas de artes performativas (dança, música, circo, teatro e magia e ilusionismo), artesanato (esculturas, exposições e atelier), artes visuais (fotografia, animação 3D e pintura), artes aplicadas (design e moda), literatura, eventos e espectáculos.

Conforme a mesma fonte, no âmbito da presente candidatura a este edital, os 153 projectos representam um total de nove milhões de escudos cabo-verdianos.

O edital para o financiamento de projectos foi lançado em 2016. Para o ano de 2021, devido à rectificação do Orçamento do Estado, medida do Governo para fazer face à pandemia da COVID-19, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas abriu o este edital, reduzindo o valor de financiamento individual, aumentando o número de projectos financiados.

Desde o primeiro lançamento deste financiamento, 2017 a 2021, já foram contemplados 252 projectos.