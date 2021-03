Câmara da Praia lança edital de apoio a artes e espectáculos no município

A Câmara Municipal da Praia (CMP) acaba de lançar o seu primeiro edital de apoio a artes e espectáculos no município. Neste sentido, encontram-se abertas as candidaturas para o financiamento de projectos culturais e criativos para o ano económico 2021.

Segundo uma publicação na página da rede social, Facebook da CMP, trata-se de uma iniciativa para apoiar e incentivar os projectos na área das artes e espectáculos a serem produzidos e realizados no município da Praia, por artistas e criativos residentes no município.

E que este edital é um instrumento para regulamentar a selecção e atribuição de apoios e patrocínios a projectos de pequena e média dimensão.

Conforme a mesma fonte, os projectos serão avaliados por uma comissão, que contará com elementos externos à CMP e será feita de forma “cega”, “isto é, os projectos serão avaliados e seleccionados sem conhecimento prévio do seu autor”.

Com este edital, a CMP espera seleccionar com rigor e justiça os projectos com maior qualidade e pertinência, contando posteriormente acompanhar e avaliar a sua concretização e obter produção cultural que possa figurar e destacar-se na agenda cultural da cidade e concorrer para a geração de rendimentos junto à classe artística.