Cidade da Praia recebe festival “Terra Sagrada”

A cidade da Praia vai receber o festival “Terra Sagrada”. Essa informação foi anunciada esta quinta-feira, pela Câmara da Praia, numa publicação no Facebook.

“Terra Sagrada” refere a autarquia é um evento internacional de música electrónica em África, que aposta na valorização de paisagens ambientais excepcionais e na criação de momentos autênticos entre artistas e DJs de três diferentes continentes – África, Europa e Américas – num ambiente fora do comum.

Para concretização desse evento, a Câmara Municipal da Praia, enquanto principal parceira e promotora, em parceria com a 1456 Produções, Lda, organizou, na quinta-feira uma visita à praia de São Francisco, com os produtores de “Terra Sagrada”.

Com esta deslocação conjunta, ao terreno, acreditam estão reunidas as condições para o agendamento de estudos de impacto ambiental e de viabilidade do local de realização do evento.

Para esse feito será assinado um protocolo entre as partes, no dia 11 deste mês.

A edilidade praiense acredita que este é um projecto ambicioso e que a sua concretização terá um enorme impacto no município da Praia, quer ao nível do turismo, geração de empregos e estímulo à economia local.

“Aliás, estima-se que durante a semana do evento, concebido na óptica da sustentabilidade ambiental, a dinâmica económica e visibilidade turística internacional em Cabo Verde sofrerá um aumento de 60%, com a chegada de mais de 3000 festivaleiros e artistas internacionais”, refere.

A mesma fonte acrescenta que nesse projecto prevê-se ainda a geração de 400 empregos locais, “com perspectiva a longo prazo, formação de 150 pessoas na gestão sustentável de recursos e áreas técnicas específicas e incubação para 10 microempresas em áreas com futura sustentabilidade”.