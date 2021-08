Bailarinos promovem workshop “Expreson e Movimentu”

O workshop arrancou esta segunda-feira, 2, na Cidade da Praia. Decorre até o dia 8 deste mês e visa promover a dança contemporânea.

Realizado pelos bailarinos Nuno Barreto e Luciény Kaabral, este evento inclui várias programações a nível da dança, que vão até 18 de Outubro, Dia Nacional da Cultura.

Segundo a bailarina Luciény Kaabral, este workshop faz parte do projecto Badju ka bu kaba, que se insere na parte da arte e cultura criativa e conta com o financiamento da Câmara Municipal da Praia.

“Este workshop é um espaço onde se explora a dança contemporânea nas pessoas que são bailarinos, ou que têm experiência nessa área ou que simplesmente querem experimentar a dança”, indica.

O workshop teve início esta segunda-feira com poucos participantes, mas Luciény Kaabral disse que está a ser muito interessante, tendo em conta o espaço que tem disponível para este evento.

“Queremos experimentar a dança com pessoas que já têm experiência com a dança, ou que queiram somente experimentar a dança, para introduzir um pouco aquilo que é o movimento contemporâneo”, frisa.

Outros municípios

Luciény Kaabral conta que o objectivo deste workshop é ampliá-lo cada vez mais e levá-lo para outros municípios. “Agora estamos a realizá-lo na Cidade da Praia, mas pretendemos ir para o interior de Santiago ou mesmo para outras ilhas e criar uma rede de conexão, com a ambição de expandirmos para fora do país”.

“Badju ka bu kaba começou com um trabalho do dançarino Nuno Barreto que trabalhou com um grupo de Santa Cruz que faz dança tradicional. Nuno Barreto introduziu um pouco a dança contemporânea como forma de universalizar essa linguagem, então, digamos que começou fora da Cidade da Praia”, explica.

Espectáculo

Conforme indicou, querem no final deste workshop realizar um expectáculo. “Agora estamos numa fase de mentalizar para uma criação, pois queremos fazer uma apresentação final deste workshop que pode ser este sábado ou domingo”.

Sobre a fraca participação, a bailarina acredita que pode ser por causa da pandemia da COVID-19. “Acreditamos que a pandemia pode ser a causa da pouca participação, condicionando as pessoas a ficar um pouco retraídas em aderir. Hoje em dia, todos os eventos têm essa preocupação, mas isso não nos deve delimitar e nos fazer parar, temos que fazer as nossas actividades sempre com aquela cautela”.

“Mas o nosso objectivo é continuar com aquilo que temos, e fazer com que mais pessoas se sintam motivadas para praticar a dança, mesmo que não seja para continuar nessa área e para terem mais conhecimento daquilo que podem fazer com o seu corpo”, assegura.

Participantes

Gilson Costa é um dos participantes desse workshop de dança contemporânea que disse que está a gostar da experiência. “Estou a gostar muito, não tinha essa expectativa de ficar solto, pensava que ia ficar um pouco acanhado e tímido, mas consegui soltar e deixar levar-me pela dança”.

Esta é a primeira vez que Gilson Costa participa neste tipo de evento. “Está a ser uma boa experiência. Sempre gostei da dança e a dança contemporânea é algo que mexe comigo de uma forma muito especial. Estou aqui sem expetactiva se vou continuar a fazê-lo, mas vou deixar-me levar, o que tiver que ser, será. O importante é dançar, nem que não seja de uma forma profissional”.

Para Marília Rodrigues, outra participante do workshop, a experiência está sendo muito boa. “É a primeira vez que estou a ter esta experiência e está a ser muito interessante. Desde sempre gostei da dança contemporânea pelo movimento mais livre sem ter muito controlo”.

Marília Rodrigues espera que com este workshop continue a fazer a dança contemporânea e “quem sabe, profissionalmente”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1027 de 4 de Agosto de 2021.