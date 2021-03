Nasce La Villa Studio em São Vicente

O produtor musical José (Djô) da Silva levou para a ilha de São Vicente um estúdio de produção musical que baptizou de La Villa Studio. Produtora Harmonia também se muda para São Vicente.

Segundo uma publicação na rede social, Facebook, La Villa Studio nasceu na Ribeira de Julião em São Vicente, numa zona propícia para o recolher artístico e numa entrevista ao programa Revista da TCV, emitido esta quarta-feira, Djô da Silva explicou o motivo que o levou a abrir esse estúdio em São Vicente.

Conforme conta com a chegada da pandemia da COVID-19, em Março de 2020, teve que regressar para Mindelo para passar o confinamento com a família e nesse tempo, viu-se obrigado a contar os custos do funcionamento da produtora Harmonia.

E foi neste sentido que nasceu em São Vicente o La Villa Studio, montado com equipamento do estúdio da Harmonia em França que foi desactivado.

Em São Vicente o La Villa Studio é um dos mais sofisticados estúdios do país e escolhe a experiência de Hernâni Almeida para a direcção técnica e de produção.

O produtor musical avançou ainda que a Harmonia e a Lusafrica deixaram de vender CDs e que agora a aposta passa pelas plataformas digitais de venda de música.