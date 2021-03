Danae Estrela com novo álbum “Num tempo ki ka tem tempo”

“Num tempo ki ka tem tempo” é título do terceiro álbum da cantora Danae Estrela, que já está disponível nas plataformas digitais.

Segundo uma nota a que o Expresso das Ilhas teve acesso, este disco traz sabores comuns a todos, mas com um vínculo muito pessoal, também nos leva a ouvir novos instrumentos fabricados, sons, estórias que caracterizam o trabalho da artista.

Neste álbum, Danae Estrela nos leva ao encontro de músicos de varias nacionalidades desde Europa, África e Brasil.

O disco foi gravado entre 2019 e 2020, com selo brasileiro Cendi Music e participação do músico e produtor Marco Bosco, premiado com 2 Grammys.

Neste momento, a cantora está em Cabo Verde e brevemente anunciará o espetáculo de apresentação do seu novo disco.

Danae Estrela nasceu em Havana, Cuba e cresce em Cabo Verde. Em 2003 grava o seu primeiro álbum “Condição de Louco” com a direcção musical de Pedro Renato músico dos Belle Chase Hotel. O álbum é editado em 2005 pela Norte Sul - Valentim De Carvalho.

Na altura a imprensa define Danae “como uma das revelações musicais do ano” e o seu álbum “Condição de Louco” é considerado um dos melhores álbuns de 2005 pela revista musical Blitz.

O seu percurso artístico inicia com a apresentação do seu primeiro álbum com digressões agendadas por Portugal.

Em 2006 inicia-se no cinema com o cineasta premiado em Cannes o Lituano Sharunas Bartas, participando musicalmente no filme “EASTERN DRIFT”.

Em 2007 dando continuidade ao seu trabalho, faz uma série de concertos em Cabo Verde com músicos locais e convidados. Nesta ocasião a eleição de um formato diferente de espectáculo leva-a a demarcar um estilo próprio e imprevisível.

Em 2008, participa na Gala da Revista África Today no Cine Tropical de Luanda, Angola. Em 2009 continuando o seu trabalho de pesquisa, recolha e elaboração de matérias para a gravação de fonogramas originais, grava o seu segundo álbum, “Cafuca” com a formação de banda Danae & os Novos Crioulos.

Já em 2010, apresenta o álbum “Cafuca” e fica em tour até 2014, apresentando-se em vários festivais: SUDTIROL Jazz Festival, Itália; Dos Abrazos Galícia, Espanha; Delta Tejo Lisboa, Portugal; Kriol Jazz Festival, Cabo Verde.

Sendo uma artista multidisciplinar, fez parte do júri do Festival Africano de Cinema FESTIM e o XV Festival de Cinema CINEMAECO, colaborou com a cidade de Lisboa no workshop “Festival Todos”. Continuou seus concertos em 2016 e participou do Atlantic Music Expo.

Em 2017 fez a abertura do festival Sines Músicas do Mundo “Ciclos Mundos”– Inatel.

Entre 2018 e 2019 Danae continua seu trabalho criativo, juntando-se ao músico João Mouro, realizando diversos concertos e ainda participando do AME- Atlantic Music Expo em Cabo Verde.