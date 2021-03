SCM acaba de abrir serviços na Câmara Municipal de Santa Cruz

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) informa que abriu esta quarta-feira, 17, os seus serviços de registo de músicos, autores, artistas, compositores, bem como de licenciamento e pagamento de Direitos Autorais para a utilização de música no município de Santa Cruz, afectos ao Balcão Único da Câmara Municipal local.

Segundo a presidente da Sociedade Cabo-verdiana de Música, Solange Cesarovna, este acto oficial de abertura dos serviços da SCM em Santa Cruz acontece na sequência da recente acção de formação realizada naquele município que contemplou os músicos autores e artistas, técnicos da Câmara Municipal, promotores de eventos e parceiros utilizadores de música de Santa Cruz.

A cerimónia de abertura contou com a presença e participação do Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Silva que durante o acto confirmou o compromisso já assumido pela autarquia, para o pagamento dos primeiros direitos autorais no quadro do Programa Comemorativo dos 50 anos do município.

Neste sentido, a CMSCZ foi consagrada enquanto a quarta autarquia do país a ser distinguida com o Copyright Friendly Label e consequente consagração como uma Câmara Municipal amiga do autor.

A cerimónia, que contou com a presença de autores e artistas do município, agentes culturais, Djs e os colaboradores das duas instituições parceiras, teve ainda um momento com a inscrição do autor e artista, Nhu Santo Preto, primeiro autor de Santa Cruz a se inscrever nos serviços da SCM em Santa Cruz.

Para Solange Cesarovna com este acontecimento, dá-se mais um passo significativo no quadro da materialização do protocolo de parceria cultural existente entre a SCM e a CMSTCZ.