“Mudjer di nha Terra: rostu & luta” em exposição na Praia

O fotógrafo Gabriel da Costa tem em exposição “Mudjer di nha Terra: rostu & luta”, enquadrada a celebração do Dia da Mulher Cabo-verdiana, no Salão do Munícipe da Câmara Municipal até 28 de Março.

“O objectivo dessa exposição é colocar em destaque as mulheres guerreiras que se levantam cedo para ganhar a vida, seja para comprar e depois vender peixe, pastos e lenha, seja para suas próprias casas. São mulheres que considero que devem ser muito mais respeitadas na nossa sociedade, tendo em conta o valor que representam e pelo seu contributo na economia de Cabo Verde”, disse Gabriel Costa ao Expresso das Ilhas. Gabriel da Costa tem patente 30 fotografia a preto e branco que retractam a realidade das mulheres em todo o arquipélago. “Fi-lo em preto e branco porque para o tema em si, o preto e o branco tem mais expressão e conjuga melhor com esse tipo e exposição. Meti ainda oito fotografias a cores, fotografias com impressão em tela, para dar àqueles que não conhecem Cabo Verde, terem a possibilidade de ver não apenas o labor das mulheres”, explicou. As fotografias, segundo o fotógrafo, vêm sido tiradas desde 2016. A maioria é da ilha de Santiago e sobretudo de Tarrafal, onde nasceu. Por enquanto a exposição acontece apenas na cidade da Praia, mas Gabriel da Costa afirma que assim que tiver possibilidade vai leva-a para outras ilhas ou mesmo outros concelhos de Santiago. “Penso levar essa exposição a qualquer país da Europa onde seja possível”, afirma. Gabriel da Costa é natural de Tarrafal de Santiago e actualmente residente em Paris. A abertura da exposição aconteceu na sexta-feira,19.

