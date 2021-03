UE e Países ACP lançam apoio para projectos de co-produção audiovisual

A União Europeia (UE) e a Organização dos Países de África, Caraíbas e Pacífico (ACP) lançaram apoio aos projectos área da co-produção audiovisual no valor de 4.150.000 euros. As propostas podem ser apresentadas até ao final de Maio próximo.

O objectivo do Programa Cultura ACP-UE centra-se no desenvolvimento de uma indústria cultural viável e sustentável nos 79 estados-membros da OACP – incluindo 48 países da África Subsariana - no domínio do audiovísual através da concessão de subsídios a responsáveis de projectos nessa área.

A UE e a OACP vão seleccionar fundos de apoio à co-produção, que serão responsáveis pela atribuição de fundos aos líderes de projectos nos países ACP, num sistema de financiamento em cascata, que cobrirá a co-produção de obras cinematográficas e audiovisuais, incluindo a fase de pós-produção. O Programa apoiará ainda operadores de campo com actividades de capacitação.

Neste sentido, serão aceites todos os comprimentos, formatos e géneros: curtas-metragens, longas-metragens, séries de TV, conteúdo da web e minisséries, ficção, animação, documentário, realidade virtual, 3D ou video jogos.

Os candidatos aos apoios podem concorrer em consórcio de, pelo menos, duas organizações de países membros e exteriores à OACP, sendo que a representação nos consórcios deve incluir a presença igual ou maioritária de países ACP.

Os consórcios podem requerer um montante mínimo de 1.037.500 euros ou um máximo de 2.075.000 euros, numa percentagem máxima de 80% dos custos totais elegíveis da acção. As propostas serão elegíveis até 31 de maio de 2021.