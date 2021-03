ACACV entrega prémios aos vencedores do concurso “Nossos símbolos, educação pela cidadania”

A Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV) fez hoje, na cidade da Praia, a entrega dos prémios aos vencedores do concurso “Nossos símbolos, educação pela cidadania”.

O primeiro prémio foi para o filme “Símbolos Nacionais de Cabo Verde”, de Jean de Dieu Gomes, de São Vicente, o segundo para o filme “Identidade de um povo” de José Correia, da Praia, e terceiro ficou Georgina Fernandes e João Paulo Gonçalves com “Nos Bandera, Nôs orgulho”.

O concurso “Nossos Símbolos” da ACACV aconteceu no âmbito do 45º aniversário da independência de Cabo Verde, teve como objectivo a educação comportamental do cidadão perante os símbolos da nação e visava ainda contribuir para a interiorização do significado das cores e design da bandeira, letras do hino e armas nacionais.

O presidente da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV), Mário Cabral disse na ocasião que via estes prémios como uma “oportunidade para apoiar pequenos produtores” do cinema e audiovisual durante o tempo da pandemia.

A Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde avisa que devido a situação pandémica, a entrega do prémio ao vencedor de Mindelo, Jean de Dieu Gomes, será feita "oportunamente".

Participaram no concurso quatro curtas-metragens sendo dois de São Vicente e dois da Praia. O primeiro classificado receberá a quantia de 200 mil escudos, o segundo 150 mil escudos e terceiro 100 mil escudos.

Estes prémios foram patrocinados pelo Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.