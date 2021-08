ACACV realiza formação online sobre produção de filmes com telemóvel

A Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV) vai realizar uma formação online, nos dias 04 a 27 de Outubro, sobre a produção de filmes com telemóvel, em parceria com o “Canal O Cubo” do Brasil.

A informação foi avançada esta terça-feira pelo presidente da ACACV, Júlio Silvão Tavares, durante uma conferência de imprensa para marcar o início das inscrições para esta primeira formação online sobre produção de filmes com telemóvel.

“Esta formação vem no seguimento de uma série de formações que temos estado a realizar em Cabo Verde. É um projecto que vamos realizar no canal O Cubo, do Brasil, porque queremos dar cunho internacional a este projecto, trazendo a capacidade e experiências brasileiras para aprofundarmos sobre a produção de filmes, usando as novas tecnologias móveis”, explicou.

O presidente da ACACV disse que a formação vai ser orientada pelo realizador Fabiano Cafure, que também é director do Canal O Cubo, e que conta com mais de 30 filmes, já realizados e premiados, e com uma vasta experiência na formação de produção de filme usando tecnologia móvel.

Júlio Silvão explicou, entretanto, que todas as actividades técnicas serão realizadas a partir de Cabo Verde, mais concretamente, a partir da sede da associação no Parque 5 de Julho, na cidade da Praia.

Silvão adiantou que neste momento a Associação já conta com disponibilidades de salas na cidade da Praia e em Santa Catarina, na ilha de Santiago, em São Vicente e Santo Antão, devendo cada sala funcionar com 10 a 15 formandos.

A inscrição arranca esta quarta-feira, 01 de Setembro, e prolonga-se até ao dia 24 de Setembro.

Esta formação, conforme avançou, constitui uma aposta da Associação do Cinema e Audiovisual de Cabo Verde para aprimorar as técnicas de produção nacional e incentivar a produção do cinema nacional.

“Prevemos que os formados saiam com, pelo menos, dez filmes e esses filmes terão visibilidade tanto no canal o Cubo, que tem milhares de visualizações, como na colectânea da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde que vai ser mostrada em todo Cabo Verde e também na Diáspora”, disse.